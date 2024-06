Mercato - PSG : Un transfert à 70M€ tombe à l’eau, il balance

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers mois, le PSG se serait intéressé de près à Michael Olise, étincelant du côté de Crystal Palace. L’ailier de 22 ans dispose d’une clause libératoire estimée à 70M€, mais se rapprocherait davantage d’un transfert vers Chelsea. Les Blues auraient néanmoins quelques détails à régler avant de finaliser l’opération. Explication.

L’été s’annonce animé du côté du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club parisien va chercher à recruter un nouvel ailier gauche sur ce mercato estival. Ces derniers mois, le nom de Michael Olise est revenu avec insistance du côté du club français. Polyvalent, le joueur de 22 ans est l’une des grandes révélations de cette saison de Premier League du côté de Crystal Palace, lui qui dispose d’une clause libératoire de 70M€ au sein de son contrat chez les Eagles .

« Chelsea a contacté officiellement Crystal Palace »

Journaliste, Fabrizio Romano a évoqué le dossier de Michael Olise plus en détail. Le Franco-Anglais se rapprocherait activement de Chelsea : « Nous avons parlé de Michael Olise en octobre, en novembre, en décembre et, ces derniers mois, il est redevenu une cible pour Chelsea et Manchester United. Chelsea a toujours été présent et certains membres du conseil d'administration considèrent Olise comme un joueur fantastique. C'est pourquoi Chelsea a contacté officiellement Crystal Palace pour s'enquérir de la clause libératoire. Ils veulent comprendre comment cela fonctionnerait » , a expliqué Romano auprès de CaughtOffside .

« Chelsea a besoin de comprendre la clause afin d'obtenir le feu vert »