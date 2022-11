Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 31M€ déjà bouclé pour 2023

Publié le 15 novembre 2022 à 02h15

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt en provenance du Stade de Reims l’été dernier, Hugo Ekitike ne devrait pas quitter la capitale de sitôt. Une option d’achat est prévue dans le cadre de ce prêt, et les conditions pour la rendre obligatoires devraient être très rapidement atteintes par le PSG.

Courtisé par des écuries étrangères et notamment Newcastle, Hugo Ekitike (20 ans) avait finalement opté pour le PSG l’été dernier afin de poursuivre sa carrière. Arrivé tout droit du Stade de Reims sous la forme d’un prêt avec option d’achat, il a vécu une première partie de saison assez agitée et minée par un temps de jeu limité au PSG. Et pourtant, son avenir s’inscrit au Parc des Princes.

Les chiffres de l’opération Ekitike

Comme l’a révélé Foot Mercato , la direction du PSG se montre malgré tout confiant sur le développement à venir d’Hugo Ekitike au sein du club. Et pour cause, il a déboursé 5M€ rien que pour obtenir son prêt, assorti une option d’achat à hauteur de 31M€.

Il va être définitivement transféré au PSG

Cette option d’achat sera obligatoire en fin de saison si le PSG termine dans le top 2 du championnat. Une condition qui semble déjà presque déjà acquise, synonyme donc de transfert définitif pour Ekitike à l’été 2023.