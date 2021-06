Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 200M€ ? Le Qatar est prêt à tout cet été !

Publié le 1 juin 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes le 9 juin, en coulisses le PSG est déjà très actif et s'apprêterait même à vivre un été très animé.

Cette saison, le PSG aura tout connu. Entre la perte du titre en Ligue 1 face au LOSC, la victoire en Coupe de France et le magnifique parcours européen, les Parisiens sont passés par toutes les émotions. Mais le Qatar en attend plus et alors que la Coupe du monde 2022 approche, QSI ne compte pas lésiner sur les moyens pour enfin envoyer le PSG sur le toit de l'Europe comme l'explique Romain Molina.

Le Qatar veut frapper fort