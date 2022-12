Transferts - PSG : Un scénario catastrophe pend forme sur le mercato

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ça se complique pour Leandro Paredes. Prêté à la Juventus avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le milieu de terrain ne parvient pas à convaincre ses dirigeants. En raison de ses prestations, mais aussi de son prix, le club italien n'aurait pas l'intention de le conserver à l'issue de son prêt. Un retour au PSG se dessine.

Leandro Paredes retournera t-il au PSG en 2023 ? A en croire la presse italienne, ce scénario est plus que probable, surtout que le joueur ne fait pas partie des premiers choix de Massimiliano Allegri. Ce vendredi, Tuttosport fait le point sur l'avenir de Paredes.

La Juventus n'a plus d'obligation de rachat

Le prêt de Leandro Paredes comporte une option d'achat de 22,6M€, qui aurait pu être obligatoire sous deux conditions : si le joueur disputait un certain pourcentage de matches officiels, mais aussi si la Juventus se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Ce point n'est plus d'actualité puisque la Vieille Dame a été éliminée dès la phase de poules.

Paredes parti pour retourner au PSG ?