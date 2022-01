Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retournement de situation dans le feuilleton Haaland ?

Publié le 11 janvier 2022 à 23h20 par La rédaction

Le Borussia Dortmund laisse entendre qu’il est encore dans la course pour prolonger Erling Haaland. Analyse.

Interrogé par Sky Sport , le directeur sportif du Borussia Dortmund Sebastian Kehl s’est exprimé sur l’avenir d’Erling Haaland : « L'idée est que nous nous réunissions en temps voulu et que nous nous asseyions autour d'une table. Nous n'annoncerons pas ici quand nous le ferons. Ce qui est clair, c'est que nous essayons d'obtenir des éclaircissements. Nous essayons de convaincre Erling de continuer à jouer à Dortmund et je pense que nos chances ne sont pas si mauvaises. Je ne communiquerai ni le montant ni la date d'une quelconque manière. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur le coup. Cela ferait du bien à la Bundesliga si nous le gardions. La décision appartient à Erling ».

Le contexte rend une prolongation inacceptable pour Haaland…

Faut-il craindre alors une prolongation d’Haaland au Borussia Dortmund ? A l’analyse, cela apparaît peu probable. Au-delà de la position du joueur, qui pour l’instant souhaite quitter le club en fin de saison, un élément rend extrêmement improbable une prolongation : Haaland dispose d’un bon de sortie pour un transfert à 75 millions cet été, soit un tarif très intéressant compte tenu de son statut et de son âge. S’il prolonge Haaland avec une revalorisation XXL, le club allemand va logiquement faire sauter ce bon de sortie. Seulement Haaland n’a lui aucun intérêt à cela car ce bon de sortie lui offre la garantie que la surenchère entre les clubs acheteurs se fera sur son contrat et non sur le transfert.