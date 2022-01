Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'agent de Coutinho annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2022 à 23h10 par T.M.

Alors que Philippe Coutinho a été prêté avec option d’achat à Aston Villa, l’agent du Brésilien s’est confié sur son avenir.

Le FC Barcelone a donc enfin réussi à se débarrasser de Philippe Coutinho. Après plusieurs tentatives, cela s’est fait durant ce mercato hivernal. Alors que le Brésilien était ouvert à un départ en vue de la Coupe du monde, un accord a pu être trouvé avec Aston Villa, grâce notamment à la présence de Steve Gerrard sur le banc de touche. Ainsi, Coutinho a été prêté avec option d’achat au club de Birmingham. Pourrait-il alors rester au-delà de cette saison à Aston Villa ?

« C’est là où il voulait aller »