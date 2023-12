Mercato - PSG : Un retour inattendu se confirme

Axel Cornic

Poussé vers la sortie cet été, Renato Sanches n’y arrive pas du tout à l’AS Roma, où il est prêté avec une option d’achat oscillant entre 11 et 14M€. Handicapé par des pépins physiques il ne joue que très peu et les médias italiens annoncent depuis quelques jours que José Mourinho aurait pris une décision radicale, puisqu’il souhaiterait le renvoyer au Paris Saint-Germain.

Comme souvent, le PSG a dû faire quelques sacrifices pour se débarrasser de ses indésirables lors du dernier mercato estival et cela a été le cas avec Renato Sanches. Ce dernier a en effet été prêté à l’AS Roma avec une option d’achat qui s’activera en fonction de son nombre de matchs... mais pour le moment ce scénario semble assez compromis.

Flop total pour Renato Sanches ?

Car Renato Sanches n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, cumulant au total 228 minutes de jeu. Pour le moment, il y a donc peu de chances que la Roma lève son option d’achat, ce qui ferait un manque à gagner entre 12 et 15M€ pour le PSG en comptant les 1M€ déjà versés pour le prêt.

Mourinho cherche déjà son remplaçant