Mercato - PSG : Vers un retour surprise cet hiver ?

Recruté lors de l’été 2022 sous les indications de Luis Campos, Renato Sanches n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain, notamment à cause d’innombrables pépins physiques qui ne lui ont jamais permis de s’exprimer sur la continuité. Et le calvaire ne s’est pas du tout arrêté avec son prêt à l’AS Roma, avec José Mourinho qui commencerait à s’agacer sérieusement.

Considéré comme l’une des grandes promesses du football portugais lors de ses débuts à Benfica, Renato Sanches n’a jamais vraiment confirmé au plus haut niveau. Au Bayern Munich ou encore au LOSC il a en effet été freiné par les blessures et la situation n’a pas changé au PSG.

Un échec total à la Roma ?

Lors du dernier mercato estival, il a ainsi été victime du grand ménage opéré par Luis Campos et a rejoint l’AS Roma sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais il ne joue que très peu, encore handicapé par des blessures et José Mourinho pourrait bien prendre une décision radicale.

Mourinho veut le renvoyer au PSG