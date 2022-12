Arthur Montagne

Convoité par de nombreux clubs européens après sa magnifique saison à l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a finalement rejoint le Real Madrid. Un coup dur pour le PSG alors que Kylian Mbappé avait tenté de jouer les intermédiaires de luxe auprès de son compère en équipe de France. Mais Cesc Fabregas a également fait la même manœuvres en faveur du FC Barcelone.

«J’ai rapidement vu qu’il n’était pas un joueur comme les autres»

« Avec Aurélien on a beaucoup parlé, beaucoup échanger, y compris lorsqu’il découvrait l’équipe de France. Il m’a demandé beaucoup de conseils de par mon expérience et mon vécu dans des clubs comme Arsenal, Chelsea, Barcelone... J’étais très heureux de lui faire partager cela. J’ai rapidement vu qu’il n’était pas un joueur comme les autres. La première fois que je l’ai vu, c’était lors d’un match de championnat face à Bordeaux avec Monaco. J’étais sur le banc et j’avais été impressionné par sa performance. On avait été battu et je me souviens avoir demandé à l’un de nos adjoints, ‘‘mais qui est ce milieu de terrain à Bordeaux ?’’. Lorsqu’il est arrivé chez nous, il a eu une petite phase d’adaptation puis n’a fait que progresser et confirmer tout le bien que je pensais de lui », assure-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato .

«C’est vrai que j’ai parlé d’Aurel au Barça»