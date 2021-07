Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix colossal est fixé pour Harry Kane !

Publié le 10 juillet 2021 à 15h15 par La rédaction

Le PSG et plusieurs équipes anglaises voudraient recruter Harry Kane cet été. Mais Tottenham n'aurait pas l'intention de le vendre à moins d'une offre supérieure ou égale à 200M€.

Et si Harry Kane quittait Tottenham cet été ? Selon la presse anglaise, l’attaquant anglais se poserait des questions sur son avenir et souhaiterait rejoindre une équipe capable de remporter la Ligue des champions. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est incertain, le PSG pourrait lui offrir cette opportunité. Chelsea, Manchester United et Manchester City seraient également sur ses traces. Actuellement avec sa sélection, Harry Kane a prévu de rencontrer ses dirigeants après l’Euro pour faire un point sur son avenir selon nos informations exclusives.

Harry Kane valorisé à 200M€