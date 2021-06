Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier couac pour ce protégé de Bielsa !

Publié le 7 juin 2021 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 7 juin 2021 à 22h27

Le PSG serait intéressé par le profil d’Illan Meslier pour préparer la succession de Keylor Navas. Si le jeune gardien serait d'accord pour aller à Paris, il ne voudrait néanmoins pas rester sur le banc.

Arrivé en 2019 alors qu’il évoluait au Real Madrid, Keylor Navas a amené confiance et sérénité dans le but parisien. Déçu de la performance de ses gardiens depuis le départ de Salvatore Sirigu en 2017, le PSG a finalement trouvé la perle rare au poste de gardien de but. Mais l’international costaricien a désormais 34 ans et la question de sa succession va commencer à se poser.

Illan Meslier veut jouer