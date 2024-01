Mercato - PSG : Un plan B est trouvé pour cet attaquant ?

Alexis Brunet

L'avenir de Hugo Ekitike s'écrira sûrement loin de Paris. Après avoir été très proche d'un départ l'été dernier, l'attaquant du PSG est toujours courtisé cet hiver. Il ne joue presque pas depuis le début de saison, et certains clubs allemands pourraient le sauver de ce marasme. Wolfsburg qui était sur le dossier aurait lâché l'affaire, mais Francfort serait toujours présent, comme lors du mercato estival.

Le PSG ne devrait pas enregistrer de renforts en attaque cet hiver. Le club de la capitale devrait se concentrer sur sa défense, ainsi que son milieu de terrain. Cela a déjà commencé puisque Lucas Beraldo, jeune défenseur brésilien s'est engagé officiellement avec le champion de France peu de temps après l'ouverture du mercato hivernal.

Ekitike a des courtisans en Allemagne

En revanche, il est possible que certains attaquants du PSG aillent trouver du temps de jeu ailleurs. C'est notamment le cas de Hugo Ekitike qui est mis au placard depuis le début de la saison. D'après Kicker, Wolfsburg qui était intéressé n'attirera finalement pas le Français, mais Francfort est toujours en embuscade. L'Eintracht était déjà présent l'été dernier, mais l'attaquant avait décidé de rester à Paris, ce qui avait presque fait capoter le transfert de Randal Kolo Muani.

Wolverhampton est aussi intéressé

Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Francfort et Wolfsburg ne sont pas les seuls clubs à être intéressés par Hugo Ekitike. Wolverhampton suivrait aussi le dossier avec intérêt, et serait même déjà passé à l'action. En tout cas ce qui est certain c'est que l'ancien joueur de Reims devra réduire ses prétentions salariales s'il veut quitter le PSG. Les clubs allemands auront du mal à rivaliser, mais Wolverhampton peut offrir un beau salaire à l'attaquant. Cela sera tout de même inférieur à ce qu'il touche actuellement à Paris. Affaire à suivre...