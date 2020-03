Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un petit chèque sur Aubameyang ?

Publié le 27 mars 2020 à 14h45 par La rédaction

Avec un contrat qui se termine dans un an, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des belles opportunités du prochain mercato. Et le PSG y songe de plus en plus…

Le PSG va devoir se renforcer en attaque la saison prochaine. Le constat est simple : le club de la capitale française va devoir se confronter à trois départs offensifs : celui d’Edinson Cavani, en fin de contrat et courtisé par l’Atlético de Madrid ; celui d’Eric-Maxim Choupo-Moting, également en fin de contrat et non prolongé ; et enfin celui de Mauro Icardi, prêté jusqu’à la fin de saison à l’Inter, puisque le PSG ne semble pas vouloir lever son option d’achat. Ainsi, Leonardo va scruter les bonnes affaires offensives, et il y en a une qui se profile du côté de l’Angleterre…

Aubameyang au PSG, la bonne idée ?

Ainsi, c’est du côté de Londres que Leonardo est actuellement en train de scruter. En fin de contrat dans un an du côté d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a clamé plusieurs fois, au cours de ces derniers mois, ses envies de départ d’Arsenal. Avec seulement une année de contrat à racheter, le PSG pourrait s’en sortir pour un petit chèque dans ce dossier, alors que le Barça ou encore le Real Madrid ont également manifesté leur intérêt pour l’ancien joueur de Dortmund et de l’ASSE. Un retour en Ligue 1, qu’il connaît bien depuis son passage à Saint-Etienne, pourrait être envisageable pour Aubemeyang, qui apporterait un profil très apprécié du côté de Paris : celui d’un redoutable finisseur, mais également polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes et de prendre de vitesse les défenses adverses. Reste à savoir si Leonardo va foncer sur l’occasion…