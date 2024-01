Mercato - PSG : Un pacte secret à 100M€ va ruiner les plans de Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG ne recrutera pas de milieu de terrain cet hiver. Malgré tout, certains médias étrangers évoquent un intérêt pour Bruno Guimaraes, qui devrait être vendu par Newcastle cet été. Problème pour Paris, le FC Barcelone a la préférence du joueur, qui a passé un pacte à 100M€ avec sa direction pour pouvoir rallier la Catalogne.

Le mercato hivernal du PSG pourrait s’accélérer dans les prochains jours. Le club de la capitale serait à la recherche d’un défenseur, et non d’un milieu de terrain comme nous vous l’avons révélé en exclusivité le 6 janvier. Récemment, ESPN Brésil révélait un intérêt du PSG envers Bruno Guimaraes, qui ne devrait pas quitter Newcastle avant cet été.

Le PSG fait face au Barça dans le dossier Bruno Guimaraes

Mais rapidement, le FC Barcelone s’est également immiscé dans ce dossier Bruno Guimaraes. Selon les dernières indiscrétions d’ AS et de Globo Esporte , le milieu de terrain de 26 ans aurait d’ailleurs une préférence pour le club espagnol afin de poursuivre sa carrière. Une mauvaise nouvelle pour le PSG et pour Luis Enrique, qui apprécie grandement le joueur.

Bruno Guimaraes possède une clause « spéciale » pour le FC Barcelone