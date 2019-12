Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle nommé Wanda Nara dans le dossier Icardi ?

Publié le 27 décembre 2019 à 16h15 par A.D.

Le PSG attendrait toujours l’aval de Mauro Icardi pour lever son option d’achat. Wanda Nara, femme et agent de l’Argentin, pourrait être un obstacle à la finalisation de ce dossier.

Wanda Nara serait contrainte de faire de gros sacrifice pour Mauro Icardi. A la peine à l’Inter, Mauro Icardi aurait été poussé vers la sortie cet été. Leonardo, le directeur sportif du PSG, en aurait profité pour l’offrir à Thomas Tuchel. Prêté avec option d’achat, Mauro Icardi pourrait s’engager sur la durée avec le club parisien dans les prochaines semaines. Toutefois, il faudrait régler un détail important avec sa femme et agent Wanda Nara.

Wanda Nara en aurait marre des allers-retours Milan-Paris