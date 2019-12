Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau danger XXL pour l'avenir de Marquinhos ?

Publié le 23 décembre 2019 à 1h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid et Manchester City sont intéressés par Marquinhos, la Juventus garderait également un œil sur le joueur du PSG.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est devenu une pièce maîtresse de l’effectif parisien. Replacé cette saison au milieu de terrain, le Brésilien réalise des performances de haute volée et Leonardo s’est déjà penché sur son avenir. Comme annonçait par le 10 Sport en exclusivité, le directeur sportif du PSG souhaite prolonger le contrat de Marquinhos qui court actuellement jusqu’en 2022 et lui a proposé deux années supplémentaires. Mais le Brésilien et le club parisien ne sont toujours pas parvenus à trouver un accord à cause d’un désaccord sur le salaire. Ainsi, plusieurs formations européennes souhaitent s’engouffrer dans la brèche et toujours selon nos informations, le Real Madrid et Manchester City ont contacté les représentants du joueur afin de jauger les envies de Marquinhos.

La Juventus sur Marquinhos ?