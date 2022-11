Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup à la Donnarumma pour ce transfert XXL de Campos ?

Publié le 5 novembre 2022 à 19h10

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet hiver, Luis Campos se serait mis au travail pour lui trouver son successeur. Le conseiller football parisien aurait ainsi coché le nom de Rafael Leao sur sa liste. Et Luis Campos pourrait profiter d’une erreur que l’AC Milan avait déjà commise avec Gianluigi Donnarumma pour boucler le transfert du Portugais.

Si la situation s’est calmée ces dernières semaines, l’avenir de Kylian Mbappé reste tout de même dans le flou. Les relations entre la star de 23 ans et le PSG se sont tendues à cause d’un différend économique, comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. De ce fait, Kylian Mbappé aurait réclamé son transfert dès cet hiver à en croire certaines rumeurs. De quoi pousser Luis Campos à se mettre au travail sur le mercato.

Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse pour ce transfert à 150M€ https://t.co/4I6u58uA4B pic.twitter.com/n8Pl5OPdMM — le10sport (@le10sport) November 5, 2022

Leao dans le viseur du PSG pour succéder à Mbappé

Le conseiller sportif du PSG aurait ainsi coché le nom de Rafael Leao sur sa liste. Le Portugais, brillant avec l’AC Milan, serait toujours très proche de Luis Campos. D’ailleurs, les Rossoneri pourraient bien être ouvert à un départ du Portugais si aucun accord n’est pas trouvé pour sa prolongation d’ici le 15 novembre, comme rapporté par la presse italienne.

Milan a fait une erreur avec Donnarumma, le scénario se répète pour Leao