Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel se met déjà sur le marché des transferts !

Publié le 1 avril 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat en juin prochain, Thomas Meunier semble avoir d’ores et déjà acté son départ du PSG, et le latéral belge s’est mis lui-même sur le marché.

Au même titre qu’Edinson Cavani ou encore Thiago Silva, Thomas Meunier semble bien parti pour quitter librement le PSG à l’issue de la saison. Le latéral droit belge arrive au terme de son contrat, et malgré les nombreux appels du pied lancés à sa direction ces derniers mois, Meunier n’a jamais été approché par Leonardo pour une prolongation. Interrogé mardi par la RTBF, le défenseur a même acté publiquement son départ du PSG…

« Les clubs n’ont pas grand-chose à faire niveau investissement »