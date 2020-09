Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel bientôt transféré en Ligue 1 ?

Publié le 9 septembre 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG et que Leonardo doit envisager plusieurs semaines dans les semaines à venir, Loïc Mbe Soh figurerait désormais sur les tablettes de Brest.

Comme ce fut souvent le cas ces dernières années depuis l’arrivée des investisseurs qataris, le PSG a perdu plusieurs de ses jeunes talents prometteurs cet été. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, qui arrivaient au terme de leur contrat, ont finalement refusé de prolonger dans la capitale et se sont respectivement engagés libres avec le Bayern Munich et l’ASSE. Une grosse perte pour le PSG, qui doit néanmoins continuer à gérer au mieux son mercato estival, et surtout les ventes à venir.

Mbe Soh vers Brest ?