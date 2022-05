Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice clair sur l’avenir de Mohamed Salah…

Publié le 3 mai 2022 à 22h40 par La rédaction

A la faveur de certaines révélations du Daily Telegraph, il est permis d’en tirer des conclusions claires sur l’avenir de Mohamed Salah. Analyse.

Dernièrement, le quotidien britannique The Telegraph a apporté une révélation lourde de sens au sujet de Mohamed Salah, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec Liverpool cet été. En effet, selon le Telegraph , l’attaquant international égyptien n’aurait donné aucune indication quant à ses intentions. Il n’aurait pas encore exprimé sa volonté de parapher, ou pas, un nouveau bail avec les Reds. Que faut-il en penser ?

S’il n’a pas donné de signes…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors il est permis d’en tirer une conclusion relativement claire sur les intentions de Mohamed Salah. Si l’attaquant égyptien n’est pas revenu vers le club pour prolonger alors qu’il arrive à la période charnière de sa dernière année de contrat, c’est donc qu’il veut quitter Liverpool au mercato estival. S’il avait voulu prolonger, son entourage aurait entamé des démarches claires à ce sujet auprès du board des Reds. Salah a donc de grandes chances d’être sur le marché cet été. Un élément qui n’aura probablement pas échappé au PSG, qui surveille depuis longtemps l’attaquant égyptien…