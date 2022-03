Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indice clair lâché par le clan Dybala !

Publié le 25 mars 2022 à 0h30 par A.C.

En fin de contrat, Paulo Dybala va quitter la Juventus et le Paris Saint-Germain semble s’être déjà positionné, tout comme Tottenham, l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter.

C’est la fin. Alors qu’une prolongation est évoquée depuis plus d’un an, Paulo Dybala et la Juventus vont se quitter à la fin de la saison. Le contrat de l’Argentin touche à son terme et du côté de Turin on semble vouloir miser sur d’autres joueurs depuis l’arrivée de Dušan Vlahović lors du mercato hivernal. Mais ou pourrait rebondir l’Argentin ? L’Atlético de Madrid et l’Inter semblent être des pistes chaudes, mais la presse italienne assure que Leonardo serait passé à l’action pour attirer Dybala au Paris Saint-Germain l’été prochain. Il n’est toutefois pas seul, puisque le directeur sportif du PSG devra notamment batailler avec l’Atlético de Madrid, l’Inter ou encore Tottenham, qui auraient également été alerté par la situation du joueur.

Dybala veut connaitre l’étranger