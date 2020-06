Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un indésirable pourrait plomber les plans de Leonardo cet été

Publié le 25 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Placé parmi les joueurs à vendre en priorité, Julian Draxler ne compte toutefois pas quitter le PSG cet été à un an de la fin de son contrat. Une situation qui ne fait pas les affaires de Leonardo.

Très ambitieux cet été malgré la crise du Covid-19, Leonardo souhaite largement remettre au goût du jour l'effectif du PSG. Dans cette optique, il a plusieurs objectifs. Il souhaite attirer une doublure à Keylor Navas, un latéral droit, un défenseur central et au moins un milieu de terrain. Et pour parvenir à ses fins, le directeur sportif du PSG a l'intention de vendre plusieurs joueurs. Idrissa Gueye, Ander Herrera et Julian Draxler sont les principaux concernés. Mais l'international allemand pourrait bien plomber la stratégie de Leonardo.

Draxler ne veut pas quitter le PSG