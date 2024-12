Mercato - PSG : Un incroyable deal pour régler le problème Donnarumma ?

Axel Cornic

Arrivé avec l’étiquette de meilleur joueur de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma a tout de suite été installé comme un titulaire indiscutable. Mais sa situation commence à changer avec Luis Enrique, qui a décidé d’installer une concurrence entre l’Italien et Matvey Safonov, arrivé au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato.

Que se passe-t-il avec Gianluigi Donnarumma ? Intouchable depuis son arrivée en 2021, avec le PSG qui a même décidé de sacrifier Keylor Navas pour lui faire de la place, le gardien italien traverse une période de troubles. Car dans l’esprit de Luis Enrique il ne semble plus vraiment être un titulaire indiscutable, avec le Russe Matvey Safonov qui pourrait bien lui voler la vedette.

« Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres »

S’il a fait son retour dans le onze titulaire lors de la 13e journée de Ligue 1 face au FC Nantes (1-1), Donnarumma n’a sans aucun doute pas dû apprécier les propos de Luis Enrique, après la rencontre. « J’ai trois bons gardiens. Il faut s’habituer à être prêt à donner le meilleur de soi-même. Et je crois que les trois en sont capables. Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés » a expliqué le coach du PSG, ouvrant donc la concurrence au poste de gardien.

L’Inter pense à une opération titanesque

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir cette histoire alimenter les spéculations de mercato, surtout avec un possible retour de Gianluigi Donnarumma en Serie A. D’après les informations de Interlive.it on penserait à une opération XXL pour l’arracher au PSG, puisque les dirigeants de l’Inter songeraient à un échange entre Marcus Thuram et le gardien italien. A noter que l’attaquant français a toujours été très apprécié à Paris, où on a tenté de le recruter comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com.