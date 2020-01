Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier de Leonardo chamboulé par le FC Barcelone ?

Publié le 14 janvier 2020 à 11h45 par B.C.

Alors que le PSG était prêt à se positionner sur Christian Eriksen, l’Inter Milan devrait mener la vie dure à Leonardo, et le FC Barcelone y serait pour beaucoup.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Tottenham, Christian Eriksen est un homme courtisé. Le PSG souhaiterait notamment s’attacher ses services gratuitement en vue de la saison prochaine, mais l’Inter Milan semble proche de boucler l’affaire, et cela pourrait intervenir dès cet hiver. En effet, les Nerazzurri auraient déjà trouvé un accord avec l’international danois et voudraient boucler l’opération en janvier à en croire la presse italienne. Il faut dire que ce dossier serait l’une des priorités d’Antonio Conte, à cause du FC Barcelone.

L’Inter Milan à fond sur Eriksen… à cause du Barça ?