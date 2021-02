Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier abandonné par Pochettino !

Publié le 11 février 2021 à 5h00 par T.M.

Pour le prochain mercato estival, le PSG rechercherait notamment un défenseur central. Mais celui-ci ne devrait pas être Dayot Upamecano (Leipzig).

Durant le dernier mercato estival, le PSG a vu Thiago Silva s’en aller. Depuis, le joueur de Chelsea n’a toujours pas été remplacé dans la capitale. Un problème qui pourrait être résolu lors de la prochaine fenêtre des transferts. Mais quel défenseur central viendra renforcer le groupe de Mauricio Pochettino ? Alors que la solution pourrait se trouver au Real Madrid avec Sergio Ramos et Raphaël Varane, elle pourrait aussi se trouver en Allemagne. Alors que Leonardo est à fond sur David Alaba (Bayern Munich) comme le10sport.com vous l’a révélé, il a aussi été question d’un intérêt pour le joueur du RB Leipzig, Dayot Upamecano.

Upamecano, un avenir loin du PSG ?