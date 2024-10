Mercato - PSG : Un entraîneur au CV grandiose va donner sa réponse !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone, le Bayern Munich et maintenant Manchester City… Pep Guardiola a gagné partout où il est passé et son style de jeu semble faire rêver les hauts représentants du PSG comme le10sport.com vous le révélait fin 2019. Se rapprochant de la fin de son contrat à City, Guardiola devrait communiquer sa décision concernant la suite de sa carrière. Toutefois, le danger anglais serait bien présent.

En décembre 2019, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité un intérêt du PSG pour Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol qui a depuis remporté la troisième Ligue des champions de sa carrière de coach était tout bonnement le rêve des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain qui ont trouvé en la personne de Luis Enrique le « meilleur » du point de vue du président Nasser Al-Khelaïfi.

«J’ai toujours besoin de réfléchir et décider ce que je veux faire»

Toutefois, au même titre que Pep Guardiola à Manchester City, le contrat de Luis Enrique arrivera à expiration le 30 juin prochain. Après près d’une décennie passée dans le nord de l’Angleterre, neuf ans plus précisément, Guardiola pourrait décider de ne pas rempiler pour des saisons supplémentaires et a d’ailleurs exprimé une certaine fatigue sur le plateau de l’émission italienne Che Tempo Che Fa dimanche soir. « Nous verrons. J’ai toujours besoin de réfléchir et décider ce que je veux faire. Je suis un peu fatigué parfois. On est tous fatigués de ce qu'on fait, mais au final on aime ça ».

«Candidat pour être sélectionneur de l’Angleterre ? Ce n’est pas vrai»

Une occasion en or pour les décideurs qataris du PSG d’attirer Pep Guardiola à Paris pour succéder en lieu et place à Luis Enrique ? Pas forcément, puisque le coach qui s’est révélé au FC Barcelone entre 2008 et 2012 est dans le viseur de la fédération anglaise pour prendre les rênes de la sélection des Three Lions où Lee Carsley assure l’intérim depuis le départ de Gareth Southgate une fois que le rideau est tombé sur l’Euro 2024 en juillet dernier. Pour la télévision italienne, Guardiola ne se prononçait pas plus que ça dimanche soir. « Candidat pour être sélectionneur de l’Angleterre ? Ce n’est pas vrai. Je suis le manager de Manchester City, je n’ai rien décidé. Tout peut arriver donc je ne sais pas ».

Plus qu’une question de semaines pour Guardiola ?

Néanmoins, The Times annonce une décision imminente de la part de Pep Guardiola pour son avenir. Alors que le coach ibérique semble faire partie de la short-list de la fédération anglaise pour l’équipe des Three Lions, son choix final devrait être communiqué dans quelques semaines seulement. Le PSG sera alors fixé pour celui qui est considéré par beaucoup d’observateurs comme étant le meilleur entraîneur du monde…