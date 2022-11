Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme transfert offert par Mendes à Campos ?

Publié le 7 novembre 2022 à 12h15

Thibault Morlain

Compte tenu de l'avenir incertain de Kylian Mbappé, le nom de João Félix a été cité pour prendre sa succession au PSG. Aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, le Portugais traverse toutefois une période compliquée avec Diego Simeone. Il y aurait donc une ouverture pour Luis Campos qui peut compter sur Jorge Mendes pour le transfert de Félix.

La situation de João Félix devient de plus en plus compliquée à l'Atlético de Madrid. Face à cela, les rumeurs se multiplient alors concernant l'avenir du protégé de Diego Simeone. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2026 avec les Colchoneros, le Portugais pourrait toutefois poursuivre sa carrière loin de Madrid. Et dernièrement, un intérêt du Bayern Munich et surtout du PSG étaient évoqués pour João Félix.

Mercato - PSG : Campos prépare du lourd avec... Victor Osimhen https://t.co/OIYI6YJEJA pic.twitter.com/EXTj3I2Kte — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Un transfert au PSG...

D'ailleurs, le PSG pourrait bien être le club le mieux placé pour récupérer João Félix. En effet, selon les informations dévoilées par OK Diario , c'est au sein du club de la capitale que Jorge Mendes, agent de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, souhaiterait l'envoyer en cas de départ. Une aubaine pour Luis Campos et le PSG ?

... si Simeone reste à l'Atlético de Madrid ?