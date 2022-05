Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme indice lâché par Mbappé ? La réponse de Neymar !

Publié le 19 mai 2022 à 13h15 par Arthur Montagne mis à jour le 19 mai 2022 à 13h17

Alors qu'une photo de Kylian Mbappé a récemment fait le buzz concernant son avenir, Neymar a mis les choses au clair concernant cette polémique.

L'avenir de Kylian Mbappé est le sujet brûlant du moment. Et pour cause, tout le monde attend de connaître le choix de l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève le 30 juin. Son choix se jouera entre une prolongation au PSG ou une signature au Real Madrid, et dans ce contexte, le moindre geste de Kylian Mbappé est sur-interprété. C'est ainsi qu'une photo a fuité durant le passage des Parisiens à Doha sur laquelle on aperçoit l'attaquant mettre la main autour de l'écusson du PSG. Forcément, certains y ont vu un indice sur une prolongation à Paris. Mais Neymar lève le mystère.

Le coup de gueule de Neymar