Mercato - PSG : Un énorme indice est révélé sur l’avenir de Di Maria !

Publié le 11 décembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors qu’une prolongation d’une saison semble être discutée en interne entre son entourage et les dirigeants du PSG, Angel Di Maria se serait d’ailleurs mis en tête de trouver un nouveau domicile dans la capitale.

Et si Angel Di Maria finissait par rempiler pour une saison supplémentaire au PSG, comme cela avait déjà été le cas au terme de l’exercice précédant ? Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, l’international argentin pourrait une nouvelle fois voir son engagement envers le club de la capitale être rallongé bien que son statut de titulaire indiscutable ait changé depuis l’arrivée de Lionel Messi à l’occasion du dernier mercato estival. Ce samedi, RMC Sport affirme qu’un accord non officiel aurait été passé entre le clan Di Maria et les décideurs du PSG bien qu’une officialisation de cette prolongation ne devrait pas subvenir avant plusieurs mois, les deux parties souhaitant prendre leur temps.

Di Maria rechercherait un nouveau domicile à Paris !