Foot - Mercato - PSG

PSG : Un échec à 30M€ révélé dans le feuilleton Icardi

Publié le 5 septembre 2022 à 13h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Mauro Icardi est bien parti pour quitter le PSG dans les prochaines heures et prendre la direction de Galatasaray sous la forme d’un prêt, la direction du club de la capitale aurait tenté de faire inclure une option d’achat à hauteur de 30M€ dans ce dossier. Une condition refusée par les turcs.

Poussé vers la sortie par le PSG depuis plusieurs mois, Mauro Icardi (29 ans) n’a jamais semblé aussi proche d’un départ. Le buteur argentin devrait être prêté d’ici mercredi à Galatasaray, une manœuvre qui s’avère encore possible puisque le mercato est encore ouvert en Turquie. Et le PSG a même tenté de pousser les négociations encore plus loin avec le club stambouliote.

Mercato - PSG : Icardi sur le départ, voilà les chiffres de l’opération https://t.co/t4879PL6xU pic.twitter.com/Xprg0u17eB — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Le PSG a voulu inclure une option d’achat pour Icardi

En effet, le média turc Fotomaç confirme l’arrivée imminente de Mauro Icardi et précise que le PSG avait essayé d’inclure une option d’achat à hauteur de 30M€ dans ses négociations, mais Galatasaray a rapidement exclu cette possibilité, se contentant d’un simple prêt.

Le PSG va garder 5M€ à sa charge