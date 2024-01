Mercato - PSG : Un échec à 160M€ révélé au grand jour ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG a décidé de s’attacher les services de deux attaquants, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, pour un montant total estimé à 160M€. Mais aucun des deux n’a vraiment convaincu jusqu’à maintenant et dernièrement, c’est même Kylian Mbappé qui occupait la pointe de l’attaque du club de la capitale.

Après avoir recruté Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le PSG voulait s’attacher les services d’un autre attaquant. Dans cette optique, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Randal Kolo Muani, qui sortait d’une très bonne première saison avec l’Eintracht Francfort. Un transfert estimé à 95M€, tandis que le PSG a levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos en novembre dernier, estimée à 65M€.

Kolo Muani et Ramos ne se sont pas imposés

Le PSG a donc dépensé environ 160M€ pour s’offrir deux attaquants, mais aucun d’eux ne s’est imposé pour le moment. Randal Kolo Muani a inscrit 8 buts toutes compétitions confondues cette saison, tandis que Gonçalo Ramos a trouvé le chemin des filets à 3 reprises, même s’il a eu beaucoup moins de temps de jeu que l’international français. Lors des dernières rencontres du PSG, c’est même Kylian Mbappé qui évoluait en pointe, une situation qui interroge de nombreux observateurs et notamment Daniel Riolo.

« Le PSG a acheté pour 160M€ de numéro 9. Ça veut dire que c’est cramé pour les deux ? »