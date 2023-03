Mercato - PSG : Un duo Mbappe-Haaland à l’horizon 2024 ? La réponse

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs jours, certains médias, à commencer par Daniel Riolo, évoquent avec insistance l'idée d'un duo Mbappe-Haaland pour prendre la suite de la MMN. Une telle perspective est-elle réaliste en l'état pour le club de la capitale ? Analyse en plusieurs points des obstacles à surmonter pour le PSG.

Ces derniers jours, Daniel Riolo milite sur les ondes de RMC sur la possibilité de voir Erling Haaland associé à Kylian Mbappe à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain : « Le PSG, ce n'est pas cohérent sportivement de prolonger Messi. Ça ne rime à rien. Moi, je fantasme sur un duo Haaland-Mbappé ! Avec quatre milieux de terrain, quatre défenseurs, ça travaille partout... Là, oui, l'équipe aura de l’allure ». Il y a deux ans, le PSG était d’ailleurs sur les rangs pour recruter le géant norvégien en cas de départ de Mbappé comme le10sport.com vous l’avait révélé en août 2021.

Comment convaincre Haaland ?

Un tel duo apparaît certes sportivement beaucoup plus cohérent que le trio Messi-Mbappe-Neymar, mais le projet est-il réaliste pour le PSG ? Plusieurs lourds obstacles devront être surmontés. D’une part, le joueur, quand bien même son acclimatation dans le jeu de City, qui n’a pas pour habitude d’évoluer avec un vrai avant-centre de surface, doit encore être peaufinée, n’est pas dans l’état d’esprit de partir. Après son quintuplé en Ligue des champions contre Leipzig, le golgoth norvégien s’est d’ailleurs montré très clair : « Je savais que j'allais marquer des buts parce que la saison dernière, combien de buts City a marqué ? Probablement 100. Alors le fait d’être un attaquant dans cette équipe, quand je les ai vus la saison dernière sans attaquant, je me disais lorsqu'ils centraient : ‘’Oh j’adorerais être là-bas’’. Je savais que je marquerais beaucoup de buts. En fin de compte, il y a tellement de potentiel dans cette équipe et nous pouvons encore beaucoup nous améliorer ». On ne voit pas en l’état comment Paris pourrait le convaincre de signer, surtout qu’il est loin d’être certain que la perspective de devoir partager la tête d’affiche convienne aux deux joueurs…

Illusoire tant que Neymar est sous contrat à Paris…

D’autre part, il faudra aussi que le PSG surmonte un deuxième obstacle de taille : il est financier. Si a priori, Haaland aurait une clause de sortie en juin 2024, le coût de l’opération, entre le transfert et le salaire, auquel il faudrait ajouter celui d’une nouvelle prolongation de Mbappe, est tel qu’il faudrait que d’ici-là Messi et Neymar soient partis. Si pour l’Argentin, un départ cet été apparaît quasiment certain, le Brésilien, lui, restera. Il a un contrat jusqu’en juin 2027, et comme aucun club ne lui paiera l’équivalent de son salaire à Paris, la probabilité qu’il parte est quasi nulle. L’option Haaland apparaît donc bien illusoire en l’état.