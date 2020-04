Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un duo de légende bientôt recomposé par Leonardo ?

Publié le 14 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé sur les traces de Paul Pogba et N’Golo Kanté pour l’été prochain, le PSG pourrait donc reconstituer un duo qui a porté les Bleus sur le toit du monde en 2018.

Toujours en quête de talents XXL pour renforcer le PSG, Leonardo s’activerait déjà en coulisses dans l’optique du prochain mercato estival. Les pistes se multiplient à différents postes, et le directeur sportif du club de la capitale semble notamment vouloir attirer un ou plusieurs milieux de terrain de renommée mondiale au PSG cet été. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, un duo légendaire pourrait être recomposé…

Kanté-Pogba au PSG cet été ?

Comme l’a récemment révélé 90min, le PSG serait toujours sur les traces de N’Golo Kanté et pourrait même envisager une offre sérieuse pour attirer le joueur de Chelsea lors du prochain mercato. Par ailleurs, quand on sait que Leonardo aurait des vues depuis plusieurs mois sur un certain Paul Pogba, il est possible d’imaginer que son tandem avec N’Golo Kanté, qui avait permis à l’équipe de France d’être sacrée championne du Monde en 2018, soit reconstitué au PSG. Mais nous en sommes encore loin.