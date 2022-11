Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier très sensible réglé par Mbappé ?

Publié le 2 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis son arrivée au PSG cet été en provenance de Reims, Hugo Ekitike peine à trouver ses marques, et son temps de jeu très limité semble commencer à l’irriter. Pourtant, le jeune attaquant de 20 ans peut compter sur un soutien de taille dans le vestiaire du PSG : celui de Kylian Mbappé qui aimerait beaucoup le voir à ses côtés.

Récemment interrogé en conférence de presse sur la situation compliquée d’Hugo Ekitike au PSG, Christophe Galtier lançait un avertissement à son attaquant : « Évidemment qu'il ne peut pas être satisfait de son peu de temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais, moi, une part de responsabilité, mais que lui aussi (…) On a défini qu'il travaille plus, qu'il mette beaucoup plus d'intensité car, quand il entre en cours de match, il doit être visible. Il y a eu peut-être une perte de confiance », indiquait Galtier.

Mercato - PSG : La décision radicale du frère de Mbappé pour son avenir https://t.co/G6dZcerYDJ pic.twitter.com/qyBfNNoXSC — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Le malaise Ekitike

En clair, Hugo Ekitike connaît des débuts pénibles à tous les niveaux depuis son arrivée au PSG, mais il peut néanmoins compter sur un soutien de tout premier plan en interne : celui de Kylian Mbappé.

« Mbappé a fait savoir qu’il aimerait être associé à Ekitike »