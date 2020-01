Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud du moment totalement relancé par Leonardo !

Publié le 21 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa semblait se rapprocher sensiblement d’un transfert à Arsenal, mais Leonardo a apporté de nouvelles précisions sur le dossier.

Layvin Kurzawa et Edinson Cavani, même combat ! Les deux hommes arriveront au terme de leur contrat avec le PSG à l’issue de la saison, et ils sont annoncés sur le départ dès cet hiver pour rapporter un minimum de liquidités au club de la capitale. En effet, le latéral gauche français serait l’une des pistes privilégiées par Arsenal en cette période de mercato hivernal, avec un transfert de 7M€ à la clé comme l’a récemment confirmé L’Equipe . Mais le PSG a affiché une version bien différente sur l’avenir de Kurzawa…

« Jamais eu de proposition »