Mercato - PSG : Un deal historique à 1Md€ bouclé par le Qatar avec Mbappé ?

Publié le 25 octobre 2022 à 13h30

Dan Marciano - Rédacteur

Il y a quelques heures, Le Parisien a dévoilé les chiffres affolants du dernier contrat signé par Kylian Mbappé. Le joueur pourrait toucher près de 630M€ s'il honore ses trois années de contrat. Selon certaines sources, il pourrait même atteindre le milliard d'euros. Dans un communiqué publié ce lundi, le PSG a tenu à démentir ces informations.

En mai dernier, le PSG annonçait la prolongation de Kylian Mbappé après des mois de négociations. Une victoire pour le Qatar, qui est parvenu à repousser la menace Real Madrid. Mais à quel prix... Selon les informations du Parisien, les dirigeants ont offert le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport au joueur. S'il honore ses trois années de contrat, Mbappé pourrait toucher pas moins de 630M€. Un article jugé « sensationnaliste » par le PSG, qui envisagerait des poursuites judiciaires contre le média.

Fred Hermel dévoile un mensonge du clan Mbappé

Journaliste pour RMC et intervenant sur le site d' As en Espagne, Fred Hermel ne confirme pas ces chiffres, mais précise que l'offre du PSG était bien supérieure à celle du Real Madrid. « On sait que l'entourage de l'attaquant français a menti lorsqu'il a affirmé que les offres du PSG et de Madrid étaient similaires. Chose impossible car les nouvelles règles de la Liga, sans parler du bon sens, n'auraient pas permis ce gâchis » a-t-il déclaré avant de revenir sur ce deal. Et selon certaines sources, l'opération atteindrait le milliard d'euros.

« Les Qataris ont mis un milliard d'euros pour que Mbappé reste au PSG »

« J e me souviens d'un appel que j'ai reçu en mai dernier où une personne très bien renseignée me disait : « Fred , il n'y avait rien à faire, les Qataris ont mis un milliard d'euros sur la table pour que Mbappé renonce à son rêve de jouer à Madrid et reste au PSG ». Je ne pouvais pas croire ce chiffre. Mais il s'avère qu'il y a quelques semaines, lors d'un repas à Paris , une autre personne, totalement indépendante de la première, m'a parlé du même record d'argent offert à un athlète » a précisé Hermel.

