Mercato - PSG : Un coup en or à 10M€ à Barcelone ?

Face à Kylian Mbappé au Parc des princes en quart de finale aller de Ligue des champions, Pau Cubarsi s’est montré autoritaire vis-à-vis du champion du monde tricolore. Le défenseur de 17 ans est accessible sur le marché pour moins de 10M€. Une aubaine pour le PSG qui s’intéresserait à son profil ?

À seulement 17 ans, et comme les journalistes José Alvarez et Jota Jordi l’avaient annoncé dans la foulée du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions à la mi-mars, Pau Cubarsi a été tout sauf ridicule face au PSG et à Kylian Mbappé. Avec l’aide de Jules Koundé et surtout de Ronald Araujo, le défenseur central a su museler le meilleur buteur de l’histoire du PSG qui est resté muet lors de la défaite 3 buts à 2 des siens face au FC Barcelone.

Pau Cubarsi disponible pour moins de 10M€ ?

En attendant le quart de finale retour programmé pour le mardi 16 avril, Pau Cubarsi a reçu de grandes louanges. Et ses admirateurs sont susceptibles de s’être multipliés d’autant plus qu’il dispose d’une clause libératoire inférieure à la somme de 10M€ dans son contrat. Une véritable aubaine pour le PSG qui semblerait s’être intéressé à son profil, au même titre que ceux de Gavi et de Lamine Yamal si l’on en croit la presse espagnole.

Cubarsi prêt à snober le PSG ?