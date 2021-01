Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de maître de Pochettino au Real Madrid ?

Publié le 21 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

En juin prochain, Sergio Ramos sera libre de tout contrat si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici-là. Le PSG serait notamment dans le coup selon la presse, mais Mauricio Pochettino refuse de s’enflammer.

Avec Lionel Messi ou encore Sergio Agüero, il pourrait être l’une des belles opportunités du mercato estival qui se profile. En effet, à l’instar des deux internationaux argentins, Sergio Ramos se trouve dans les six derniers mois de son contrat au Real Madrid. Les discussions avec le président Florentino Pérez ne pencheraient pas vers un accord imminent pour la signature d’un nouveau contrat bien que La Cuatro assurait ces dernières heures que les dirigeants du Real Madrid estimeraient que le capitaine merengue finira par signer l’offre de contrat proposée. En parallèle, le PSG et les deux clubs de Manchester resteraient en embuscade, prêts à saisir la moindre opportunité avec l’un des défenseurs les plus confirmés du football européen. Mais qu’en pense Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG ?

Pochettino ne se mouille pas pour le dossier Ramos et joue la carte du respect