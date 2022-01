Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de légende tenté sur le marché des transferts ?

Publié le 12 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, N’Golo Kanté a bien fait l’objet d’un intérêt concret de la part du club de la capitale. En vain.

En janvier 2021, dans un entretien accordé à Talksport, Thomas Tuchel faisait une confidence pour le mois inattendue sur N’Golo Kanté, qu’il rêvait d’avoir dans ses rangs au PSG avant d’être limogé et de débarquer à Chelsea : « C’est marrant de rejoindre une équipe au milieu de la saison, je connais déjà Kai Havertz, Timo Werner et Rüdiger. Cela fait aussi plusieurs années que je veux avoir Kanté dans mon équipe », indiquait l’entraîneur allemand. Un discours qui confirme l’intérêt de longue date du PSG pour le milieu de terrain tricolore, et pour cause…

Le PSG voulait Kanté pour solidifier son milieu