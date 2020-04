Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle grande menace pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 20 avril 2020 à 10h15 par D.M.

Le Milan AC serait intéressé par Sandro Tonali et aurait l’intention de formuler une offre dans les prochaines semaines. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui suit depuis plusieurs mois les prestations du milieu de terrain de Brescia.

Le PSG ne lâcherait pas Sandro Tonali. Le milieu de terrain de 19 ans pourrait être dans les prochaines années le nouveau visage du football italien et Leonardo en a bien conscience. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le directeur sportif parisien souhaite s’offrir le joueur transalpin lors du prochain mercato afin de renforcer le milieu de terrain du PSG et a pris personnellement ce dossier en main. Toutefois, le dirigeant brésilien doit faire face à une concurrence XXL et c’est bien la Juventus qui est le mieux placée pour mettre la main sur Sandro Tonali. Néanmoins, rien ne serait encore joué sur ce dossier et un autre club italien aurait l’intention de recruter le milieu de terrain de Brescia.

Une offre du Milan AC d’ores et déjà prévue ?