Mercato - PSG : Un concurrent en moins pour Leonardo dans le dossier Havertz ?

Publié le 9 février 2020

Alors que le PSG serait intéressé par Kai Havertz, le Bayern Munich serait réticent à s’attacher les services du joueur du Bayer Leverkusen.

Lié au Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2022, Kai Havertz ne devrait pas aller au bout de son contrat. Le milieu de terrain est courtisé par de nombreuses grosses écuries, intéressées par son profil et désireux de s’attacher ses services. Parmi elles, le PSG qui suivrait Kai Havertz depuis plusieurs mois. Le Real Madrid, le FC Barcelone et Liverpool voudraient également s’attacher les services de l'international allemand et pourraient payer les 130M€ demandés par le Bayer Leverkusen. Une somme qui aurait calmé les ardeurs du Bayern Munich, lui aussi intéressé par Havertz.

Le Bayern Munich hésiterait à lancer les grandes manœuvres pour Havertz