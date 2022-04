Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché dans le dossier Pogba !

Publié le 15 avril 2022 à 15h10 par La rédaction

Ciblé par plusieurs cadors européens en vue du prochain mercato, Paul Pogba ne recevra pas d’offre du Real Madrid, qui n’en ferait pas une priorité.

Le dossier Paul Pogba devrait être l’un des plus chauds du mercato estival. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français ne devrait, sauf retournement de situation, pas prolonger son bail avec Manchester United et plusieurs géants européens s’intéresseraient de près à sa situation, notamment le Paris Saint-Germain. A la recherche d’un nouveau patron pour son entrejeu, Leonardo souhaiterait attirer l’international français parmi les rangs du PSG, et l’un de ses plus gros concurrents ne devrait finalement pas se positionner.

Le Real Madrid lâche Pogba