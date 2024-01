Mercato - PSG : Un club mythique en plein dilemme pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne l’a pas caché, sa mère et représentante Fayza Lamari est une admiratrice de Liverpool. Et bien qu’il semble être destiné à rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat au PSG, Mbappé discute avec Jürgen Klopp comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, toute venue du capitaine de l’équipe de France chez les Reds pourrait avoir de sérieuses répercussions en interne.

Après la victoire du PSG face au Toulouse FC (2-0) pour le Trophée des champions mercredi soir au Parc des princes, Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte. Forcément, la question de son avenir est revenue sur le tapis, alors que depuis le 1er janvier Mbappé est légalement en droit de se mettre d’accord sur les termes d’un pré-contrat avec le Real Madrid ou n’importe quel autre club étranger pour l’été prochain. « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait mon choix. Mais on a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées ». Le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain.

Klopp et Mbappé sont en contact !

Et si Kylian Mbappé rebondissait plutôt à Liverpool ? Le10sport.com vous révélait en avril 2020 que Jürgen Klopp avait contacté Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG dans le but de prendre des renseignements. Et comme notre journaliste du 10sport.com l’a confié sur son compte X ce jeudi, le contact entre l’entraîneur de Liverpool et Kylian Mbappé est maintenu depuis plusieurs années, les deux hommes s’appréciant tout particulièrement. Liverpool n’est donc pas hors jeu pour accueillir Mbappé.

Le lien entre Klopp et Mbappé n'est pas nouveau. Avril 2020 : https://t.co/JyR4n6eFlVLes deux hommes s'apprécient beaucoup. Le contact est maintenu depuis plusieurs années. Liverpool a des arguments.Paris reste en pole position, pour bien des raisons. Mais Liverpool n'est pas… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 4, 2024

«Tous les clubs de Premier League sont susceptibles de l'accueillir»

Cependant, faire venir Kylian Mbappé irait à l’encontre du projet de remodelage d’effectif et de plafond salarial mis en place chez les Reds ces derniers mois selon Mark McAdam. « C'est un Kylian Mbappé qui a refusé des centaines de millions de livres de la Saudi Pro League pour signer un contrat d'un an et aller là-bas, donc clairement, l'argent n'est pas un facteur de motivation pour lui. C'est évidemment une question d'héritage et de jouer pour les bons clubs. Liverpool, Manchester City, Manchester United, tous les clubs de Premier League sont susceptibles de l'accueillir. Ils iraient voir leurs sponsors commerciaux et leur diraient : "Pouvez-vous mettre un peu d'argent dans le pot ? Pouvons-nous réunir suffisamment d'argent ? ».

«Vous ne voudriez pas perturber cela en mettant une grande personnalité dans le mélange»