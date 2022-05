Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un chouchou de Leonardo lui donne une énorme réponse !

Publié le 7 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Après avoir recruté Lucas Paqueta au Milan AC, Leonardo aimerait le retrouver au PSG. Le joueur de l’OL en a d’ailleurs dit plus pour son avenir.

Pour cet été, le PSG a une grande priorité : se renforcer au milieu de terrain. L’idée est d’entourer au mieux Marco Verratti, un peu seul jusqu’à présent. Plusieurs noms circulent ainsi pour venir étoffer l’entrejeu des Parisiens. Et depuis plusieurs mois maintenant, il était notamment question de la volonté de Leonardo de recruter Lucas Paqueta. Après avoir fait venir le Brésilien au Milan AC, le directeur sportif du PSG avait déjà tenté sa chance avant qu’il ne rejoigne finalement l’OL. Cette fois sera-t-elle alors la bonne pour Paqueta ?

« Je me sens très bien à Lyon »