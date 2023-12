Mercato - PSG : Un champion du monde signe à Paris, voilà les coulisses

Pierrick Levallet

Le PSG a officialisé une première signature cet hiver, mais ce n'est pas celle d'une recrue. Le club de la capitale a annoncé la prolongation de Presnel Kimpembe, désormais sous contrat jusqu'en juin 2026. Les coulisses des négociations entre les deux parties ont d'ailleurs été dévoilées. La blessure au tendon d'Achille du défenseur de 28 ans aurait notamment retardé les choses.

La première signature de l’hiver n’est pas celle d’une recrue au PSG. En novembre, Le10Sport.com vous révélait en exclusivité que la direction parisienne était passée à l’action pour prolonger Presnel Kimpembe, en fin de contrat en juin prochain. Et ce mercredi, après la victoire face au FC Metz (3-1), les Rouge-et-Bleu ont officialisé l’extension du bail du champion du monde 2018.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @kimpembe_3. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026. ❤️💙#Kimpembe2026 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2023

Le PSG annonce la prolongation de Kimpembe

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Presnel Kimpembe. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026 » peut-on d’ailleurs lire sur le communiqué officiel publié par le PSG. L'international français va donc rester encore quelques années dans son club formateur. Et comme le rapporte Le Parisien , la prolongation de Presnel Kimpembe résulte de négociations entamées fin septembre.

Sa blessure a retardé les choses

Le PSG avait initialement fait une première offre au défenseur de 28 ans début 2023 indique le quotidien francilien. Mais sa blessure au tendon d’Achille et son changement de représentants, l’international français ayant rejoint l’agence anglaise CAA Stellar, ont retardé les choses. La direction parisienne attendait de voir l’évolution de la blessure de Presnel Kimpembe et sa reprise avant de reprendre les négociations. Les pourparlers ont été relancés peu après la fin de l’été, peu de temps avant son retour à l’entraînement collectif. Les discussions ont avancé dans le bon sens, jusqu’à parvenir à un accord entre le PSG et Presnel Kimpembe pour un nouveau contrat jusqu’en 2026.