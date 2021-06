Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre sort du silence pour les rumeurs de départ !

Publié le 4 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Envoyé vers l’Athletic Bilbao par la presse espagnole, Ander Herrera n’est pas prêt de quitter le PSG pour le club basque à en croire sa story sur Instagram.

Bien que l’UEFA ait pris la décision d’alléger le Fair-play financier en raison de cette crise financière liée au Covid-19, le PSG ne disposerait pas d’une grosse enveloppe en marge du mercato estival alors que ses pistes prioritaires, à savoir Achraf Hakimi ou encore Theo Hernandez coûteraient chacune pas moins de 80M€. En outre, à en croire L’Équipe , les hauts dirigeants du PSG attendraient de Leonardo qu’il puisse vendre pour une somme comprise entre 80 et 100M€. Des joueurs comme Ander Herrera ou encore Thilo Kehrer pourraient donc être sacrifiés.

« Si vous n’avez rien à écrire, s’il vous plaît n’inventez pas. »