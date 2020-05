Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer entre Al-Khelaïfi et Eyraud pour un espoir ?

Publié le 24 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Mohammed Kudus, jeune milieu de terrain de Nordsjaelland, figurerait à la fois sur les tablettes du PSG et de l’OM pour le prochain mercato. Les deux grosses formations de Ligue 1 ne seraient cependant pas les seules dans le coup.

En plus des renforts attendus aux postes de latéraux gauche et droite avec les départs de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier et du transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo prévoit de redessiner les contours du milieu de terrain du PSG. Pour ce faire, le directeur sportif parisien multiplie les pistes et dispose d’une liste longue comme le bras. Tiémoué Bakayoko, Sergej Milinkovic, Lorenzo Pellegrini et Ismaël Bennacer font partie de ladite liste. Et à en croire les informations de Foot Mercato , Leonardo aurait activé une piste surprenante.

Une pépite ghanéenne dans les plans du PSG et de l’OM