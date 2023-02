Mercato - PSG : Un attaquant en feu est prêt à débarquer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG lors du dernier mercato estival en direction du PSV Eindhoven, Xavi Simons cartonne cette saison aux Pays-Bas. Et le jeune attaquant de 19 ans a lancé un appel du pied à peine masqué envers les dirigeants du PSG pour un retour dans la capitale où la vie semble lui manquer.

Longtemps considéré comme l’un des titis les plus prometteurs du PSG, Xavi Simons disposait pourtant d’un temps de jeu très limité ces dernières années au Parc des Princes. C’est la raison pour laquelle le jeune attaquant néerlandais de 19 ans a décidé de quitter le PSG libre au terme de son contrat l’été dernier, pour rallier le PSV Eindhoven.

Un crack signe avec le PSG, la catastrophe n’était pas loin https://t.co/SDHHwJlwSX pic.twitter.com/76T3zgiB7X — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Simons cartonne au PSV

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives dans le championnat néerlandais cette saison, Xavi Simons cartonne sous ses nouvelles couleurs, et la perspective d’un retour au PSG fait déjà saliver de nombreux supporters puisque le club francilien dispose d’une clause de rachat pour son ancienne pépite. De son côté, Simons semble d’ailleurs emballé par cette idée…

« La France me manque »