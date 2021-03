Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du club se place déjà pour succéder à Pochettino !

Publié le 24 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Ancien joueur du PSG, comme Mauricio Pochettino, Mikel Arteta ne cache pas qu'il se verrait bien sur le banc parisien dans le futur.

Après avoir porté le maillot du PSG durant sa carrière de joueur entre janvier 2001 et 2003, Mauricio Pochettino est devenu entraîneur du club de la capitale en janvier dernier. Un chemin que Mikel Arteta se verrait bien suivre. Lancé dans le monde professionnel par Luis Fernandez au PSG, l'ancien milieu de terrain espagnol a joué à Paris entre janvier 2000 et 2001. Actuel entraineur d'Arsenal, Mikel Arteta a donc côtoyé Mauricio Pochettino à Paris et ne cache pas son intention de marcher dans ses pas.

Arteta se verrait bien au PSG