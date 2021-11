Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du Barça lance un appel du pied à Leonardo !

Publié le 9 novembre 2021 à 4h00 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Ivan Rakitic reconnaît qu'il se verrait bien rejoindre le club de la capitale à l'avenir.

Après de nombreuses années au FC Barcelone, Ivan Rakitic a rejoint le Séville FC durant l'été 2020. L'international croate aurait pourtant pu rejoindre le PSG par le passé. Son nom a plusieurs fois été lié au club parisien, notamment dans le cadre d'une opération avec Neymar en 2019 lorsque le Brésilien souhaitait revenir en Catalogne. Un feuilleton sur lequel est revenu Ivan Rakitic.

Rakitic ouvre la porte au PSG